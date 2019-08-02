Эмин Махмудов: Мы не давали «Арсеналу» шансов в атаке «Нефтчи» выбил «Арсенал» из Лиги Европы.

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов подвел итоги ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (3:0) на «Баксель Арене» в Баку.

– Очень хорошо сыграли в обороне, – приводит Azerisport.com слова 27-летнего капитана «Нефтчи». – Мы не дали сопернику показать свою игру. При этом хорошо контратаковали.

– Хотя в начале игры у вас мало что получалось. Пропущенный мяч в дебюте мог многое изменить…

– Могло случиться все, что угодно. Но мы не давали им шансов в атаке.

Напомним, все голы «Нефтчи» забил во втором тайме: отличились Рауф Алиев, Дарио Фредерико и Мамаду Мбодж.

В третьем квалификационном раунде «Нефтчи» сыграет с «Бней Иегудой» из Израиля.