Эмин Махмудов: Мы не давали «Арсеналу» шансов в атаке

Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов подвел итоги ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (3:0) на «Баксель Арене» в Баку.
– Очень хорошо сыграли в обороне, – приводит Azerisport.com слова 27-летнего капитана «Нефтчи». – Мы не дали сопернику показать свою игру. При этом хорошо контратаковали.
– Хотя в начале игры у вас мало что получалось. Пропущенный мяч в дебюте мог многое изменить…
– Могло случиться все, что угодно. Но мы не давали им шансов в атаке.
Напомним, все голы «Нефтчи» забил во втором тайме: отличились Рауф Алиев, Дарио Фредерико и Мамаду Мбодж.
В третьем квалификационном раунде «Нефтчи» сыграет с «Бней Иегудой» из Израиля.
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