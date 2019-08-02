Андре Шюррле: Буду биться изо всех сил, чтобы снова забить ЦСКА - Советский спорт
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02 августа 2019 10:18ФутболЛипкин Антон

Андре Шюррле: Буду биться изо всех сил, чтобы снова забить ЦСКА

Немец стал игроком «Спартака».

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле пообещал изучить историю клуба, в котором он проведет нынешний сезон на правах аренды.

– Знаете самого принципиального соперника «Спартака»?
– Наверное, «Зенит». Может, «Динамо»? – предположил 28-летний немец в интервью клубной пресс-службе.

– Верно, но есть еще ЦСКА, которому вы забивали, когда играли за «Вольфсбург» (в Лиге чемпионов)…
– Было бы неплохо повторить. Что ж, обещаю, как следует, изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет. Надеюсь, сыграть не в одном дерби. Буду биться изо всех сил, в том числе для того, чтобы сновать забить ЦСКА и порадовать болельщиков.

Напомним, в прошлом сезоне Шюррле выступал также на правах аренды за «Фулхэм» и в 24 матчах премьер-лиги забил шесть голов. Ранее чемпион мира в составе сборной Германии играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

Дебют Шюррле в составе «Спартака» может состояться 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» на «Открытие Арене».

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