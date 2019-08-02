Владимир Рыков: Повторить гол со своей половины поля? Максименко таких ошибок больше не допустит «Динамо» сыграет в гостях со «Спартаком» в четвертом туре премьер-лиги.

Защитник «Динамо» Владимир Рыков высказался о возможности повторить свой прошлогодний гол в ворота «Спартака» со своей половины поля.

«Думаю, уже нет, – сказал 31-летний игрок обороны в интервью клубной пресс-службе. – Он (Максименко) будет уже знать и таких ошибок уже не допустит. Если только другим вратарям».

Напомним, 25 августа 2018 года Рыков забил в ворота «Спартака» (1:2), которые защищал Александр Максименко, ударом со своей половины поля. Этот гол стал для голкипера красно-белых первым пропущенным за карьеру в премьер-лиге.

3 августа команды проведут очередное московское дерби в четвертом туре премьер-лиги. Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 (мск).