Владимир Рыков: Повторить гол со своей половины поля? Максименко таких ошибок больше не допустит

Защитник «Динамо» Владимир Рыков высказался о возможности повторить свой прошлогодний гол в ворота «Спартака» со своей половины поля.
«Думаю, уже нет, – сказал 31-летний игрок обороны в интервью клубной пресс-службе. – Он (Максименко) будет уже знать и таких ошибок уже не допустит. Если только другим вратарям».
Напомним, 25 августа 2018 года Рыков забил в ворота «Спартака» (1:2), которые защищал Александр Максименко, ударом со своей половины поля. Этот гол стал для голкипера красно-белых первым пропущенным за карьеру в премьер-лиге.
3 августа команды проведут очередное московское дерби в четвертом туре премьер-лиги. Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 (мск).
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