В магазине «Зенита» появились в продаже футболки Малкома - Советский спорт
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02 августа 2019 12:03ФутболЛипкин Антон

В магазине «Зенита» появились в продаже футболки Малкома

Бразилец уже прилетел в Санкт-Петербург.

Футболки «Зенита» с фамилией Малком и восьмым номером уже появились в продаже в клубном магазине, сообщает Sport24.ru.

22-летний бразилец уже прибыл в Санкт-Петербург и выложил в инстаграме видео с прогулки по Невскому проспекту. Ожидается, что сегодня полузащитник «Барселоны» пройдет медосмотр и подпишет контракт с чемпионами России.

Ранее стало известно о том, что клубы согласовали трансфер игрока за 40 миллионов евро и пять миллионов в качестве бонусов.

Контракт Малкома с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет, а его зарплата, по информации французских источников, составит шесть миллионов евро в год.

Напомним, Малком провел в «Барселоне» один сезон после перехода из «Бордо» за 41 миллион евро. В 24 матчах за каталонцев он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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