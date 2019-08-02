«Спартак» объявил о переходе Ларссона (фото, видео) Швед подписал контракт с красно-белыми и будет играть под 23-м номером.

Форвард «Норчепинга» Джордан Ларссон подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.

22-летний швед – сын известного в прошлом форварда «Фейеноорда», «Селтика» и «Барселоны» Хенрика Ларссона.

Ларссон-младший выступал за «Хельсингборг», НЕК и «Норчепинг». В нынешнем сезоне он забил 11 голов и сделал одну результативную передачу в 16 матчах шведской лиги. Всего на его счету 22 гола в 104 матчах чемпионата Швеции.

В январе прошлого года Ларссон дебютировал в составе национальной сборной. Он сыграл в товарищеских матчах с Эстонией (1:1) и Данией (1:0).

Отметим, что в «Спартаке» нападающий будет выступать под 23-м номером, как и легендарный игрок НБА Майкл Джордан, в честь которого он получил свое имя.

Добавим, что Ларссон стал четвертым новичком «Спартака» в нынешнее межсезонье после форварда Эсекиэля Понсе (Аргентина), а также полузащитников Резиуана Мирзова и Андре Шюррле (Германия).