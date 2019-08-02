Андре Шюррле: Я в хорошей форме, много тренировался и надеюсь помочь «Спартаку» как можно скорее

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о том, когда сможет дебютировать в составе красно-белых.
«Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер (Олег Кононов), – приводит слова 28-летнего немца официальный сайт клуба. – Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее».
Напомним, «Спартак» объявил о переходе Шюррле в среду. На следующий день чемпион мира в составе сборной Германии провел первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.
В субботу в четвертом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Динамо» на «Открытие Арене». Начало матча – 19:00 (мск).
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