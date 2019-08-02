Малком мог оказаться в «ПСЖ»

Форвард «Барселоны» Малком попал в сферу интересов «ПСЖ».
Согласно источнику, спортивный директор французского клуба Леонардо вышел на связь с руководством сине-гранатовых, чтобы обсудить трансфер бразильца, однако, в тот момент чемпион Испании уже договорился с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что нападающий подпишет пятилетний контракт с питерским клубом и будет получать 6,5 млн евро.
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