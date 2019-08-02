Андре Шюррле: Искренне хочу лучше узнать России и выучить язык Немец подписал контракт со «Спартаком».

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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле заявил, что хочет ближе познакомиться с Россией, где живут родители его жены.

«Я не говорю по-русски! (Эти слова Шюррле с улыбкой произнес на русском языке.) На самом деле учу немножко, – приводит слова 28-летнего немца официальный сайт клуба. – Моя жена родом из Казахстана, а ее родители живут в России.

Я искренне хочу получше узнать страну, выучить язык. Думаю, возьму учителя, чтобы он помог мне сделать это быстрее».

В среду 28-летний немец стал игроком «Спартака», в котором будет выступать на правах аренды, а следующим летом у красно-белых будет возможность выкупить игрока у «Боруссии» (Дортмунд).

Напомним, Шюррле женат на модели Анне Шариповой, которая родилась в Казахстане.