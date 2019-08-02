Миодраг Божович: Соболев заслуженно стал лучшим игроком РПЛ в июле

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о том, что форвард команды Александр Соболев был признан лучшим игроком премьер-лиги в июле.
«Я очень доволен и рад за него, – сказал черногорец в интервью официальному сайту клуба. – Его нужно поздравить. Он получил награду заслуженно. Он забил два очень красивых гола и один мяч с пенальти.
Даже матч с «Уфой», где он не забивал, для меня он сыграл очень хорошо, отдал голевую передачу. Сейчас мы строим новую амбициозную команду, и Соболев нам в этом поможет».
Напомним, в трех матчах на старте нового чемпионата 22-летний нападающий забил три гола и сделал одну результативную передачу. Соболев сделал дубль в ворота ЦСКА (2:0), забил один гол «Арсеналу» (2:3) и отметился результативной передачей в матче с «Уфой» (1:2).
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