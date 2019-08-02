Миодраг Божович: Если сможем остановить Алексей Миранчука, нам будет проще «Крылья Советов» примут «Локомотив» в четвертом туре премьер-лиги.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о «Локомотиве», с которым его команда сыграет в четвертом туре премьер-лиги.

«Если мы попытаемся повторить агрессивную игру, которую демонстрировал ЦСКА в матче с «Локомотивом», тогда можем рассчитывать на лучшее, – приводит слова черногорца официальный сайт клуба. – Если сможем остановить, например, Алексея Миранчука, то нам будет проще».

Напомним, в первых трех турах «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), победил «Тамбов» (2:1) и проиграл ЦСКА (0:1). «Крылья Советов» нанесли поражение ЦСКА (2:0), после чего не набрали ни одного очка в матчах с «Арсеналом» (2:3) и «Уфой» (1:2).

Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет 3 августа на «Самара Арене». Начало – 16:30 (мск).