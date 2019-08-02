Фернандо сыграет в стартовом составе «Бейцзин Гоань» в матче с «Хэбэй Чайна Форчун»

Полузащитник «Бейцзин Гоань» Фернандо включен в стартовый состав команды в матче 21-го тура суперлиги с «Хэбэй Чайна Форчун».
27-летний бразилец стал игроком китайского клуба во вторник после перехода из «Спартака», и главный тренер команды Брюно Женезьо сразу включил его в стартовый состав.
Отметим, что из легионеров за «Бейцзин Гоань» также сыграют бразилец Ренато Аугусто и Седрик Бакамбу из ДР Конго. В составе «Хэбэй Чайна Форчун» сыграют аргентинцы Хавьер Маскерано и Эсекиэль Лавесси.
Напомним, Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. За три сезона он провел аз красно-белых 98 матчей, в которых забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
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