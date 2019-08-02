«Зенит» проявляет интерес к двум игрокам «Ростова»

Два игрока «Ростова» – защитник Дмитрий Чистяков и форвард Александр Саплинов – заинтересовали «Зенит», сообщает «Чемпионат.com».
25-летний Чистяков дебютировал в основном составе «Ростова» в нынешнем сезоне и провел без замен все три матча команды в чемпионате. Отметим, что уроженец Ленинградской области является воспитанником «Зенита» и выступал за молодежный состав клуба и его вторую команду в 2012-2015 годах. При этом до июля он никогда не играл в премьер-лиге.
На счету 21-летнего Саплинова пока один матч в премьер-лиге: 20 июля он вышел на замену в игре со «Спартаком» (2:2). Ранее он выступал за «Энергомаш», «Сокол» и «Балтику».
Отметим, что, по информации источника, «Ростов» рассчитывает выручить за обоих игроков около двух миллионов евро.
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