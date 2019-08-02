Андре Шюррле: Готов помочь «Спартаку» быть на самом верху - Советский спорт
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02 августа 2019 15:40ФутболЛипкин Антон

Андре Шюррле: Готов помочь «Спартаку» быть на самом верху

Немец стал игроком красно-белых и может дебютировать в матче с «Динамо».

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о том, какие цели ставит перед собой в новом клубе.

«Знаю, что «Спартак» – большой клуб, самый большой в России, – приводит слова 28-летнего немца официальный сайт красно-белых. – И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом.

А в конце сезона посмотрим на результат. Я, правда, с нетерпением жду начала этого приключения».

Напомним, в среду «Спартак» объявил об аренде чемпиона мира на один год, после чего у клуба будет возможность выкупить права на игрока, которые принадлежат «Боруссии» (Дортмунд).

В пятницу «Спартак» заявил Шюррле на сезон под 20-м номером. Таким образом, он сможет дебютировать за команду в субботу в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо». Игра пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 (мск).

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