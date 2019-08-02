Малком официально стал игроком «Зенита» (фото) - Советский спорт
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02 августа 2019 16:42ФутболГичунцев Артур

Малком официально стал игроком «Зенита» (фото)

Ранее сообщалось, что бразильца пытался перехватить «ПСЖ».

Форвард «Барселоны» Малком продолжит карьеру в чемпионате России.

Сегодня, 2 августа, 22-летний нападающий подписал пятилетний контракт с «Зенитом», о чем информирует официальный сайт клуба. О других деталях сделки не уточняется.

По данным портала transfermarkt.de, сумма трансфера составила 40 млн евро. По информации французских источников, его зарплата составит шесть миллионов евро в год.

Напомним, Малком провел в «Барселоне» один сезон после перехода из «Бордо» за 41 миллион евро. В 24 матчах за каталонцев он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Малком является воспитанником «Коринтианса», он дебютировал за команду в апреле 2014 года. В общей сложности отыграл 54 матча в бразильской серии А и Кубке Либертадорес, забил семь мячей и сделал пять результативных передач, выиграв чемпионат страны.

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