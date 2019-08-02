СМИ: Магуайр станет самым дорогим защитником в истории Огромные траты стали обыденностью.

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Защитник «Лестера» Харри Магуайр перейдет в «Манчестер Юнайтед» за сумму, превышающую 87 миллионов евро, утверждает BBC.

Таким образом, 26 англичанин станет самым дорогим игроком обороны. Предыдущий рекорд установил Виргил ван Дейк, который в январе 2018 года перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 85 миллионов.

Также трансфер Магуайра станет одним из самых дорогих для «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» потратили больше только один раз – в 2016 году манкунианцы вернули Поля Погба за 105 миллионов.