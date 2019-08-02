«Зенит» посмеялся над «Ромой» в ролике про Малкома (видео)

Джордан Ларссон: В «Спартаке» хочу завоевать первые титулы в карьере Интервью шведского новичка «Спартака» клубной пресс-службе.

Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера Сможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.

Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив» Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту».

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в Пекин Самый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских «Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денег Российский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.