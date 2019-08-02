«Зенит» посмеялся над «Ромой» в ролике про Малкома (видео) - Советский спорт
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02 августа 2019 18:32ФутболКоноплев Александр

«Зенит» посмеялся над «Ромой» в ролике про Малкома (видео)

Петербуржцы напомнили римлянам кошмар наяву.

«Зенит» опубликовал видеоролик, посвященный новичку клуба – бразильцу Малкому.

В нем петербуржцы перечислили бывшие команды форварда, упомянув «Рому».

23 июля 2018 года «Рома» официально объявила о переходе Малкома, а сам футболист вылетел в Рим для подписания личного контракта. Однако в тот же день «Барселона» предложила «Бордо» на пять миллионов евро больше. В итоге бразилец перешел в каталонский клуб, а твиттер «Ромы» был атакован троллями.

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