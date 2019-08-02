«Зенит» посмеялся над «Ромой» в ролике про Малкома (видео)

«Зенит» опубликовал видеоролик, посвященный новичку клуба – бразильцу Малкому.
В нем петербуржцы перечислили бывшие команды форварда, упомянув «Рому».
23 июля 2018 года «Рома» официально объявила о переходе Малкома, а сам футболист вылетел в Рим для подписания личного контракта. Однако в тот же день «Барселона» предложила «Бордо» на пять миллионов евро больше. В итоге бразилец перешел в каталонский клуб, а твиттер «Ромы» был атакован троллями.
Джордан Ларссон: В «Спартаке» хочу завоевать первые титулы в карьереИнтервью шведского новичка «Спартака» клубной пресс-службе. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту». Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе. Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в ПекинСамый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре ШюррлеСегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака». Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне. Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Джорданом Ларссоном – сыном известного в прошлом нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона. Ранее красно-белые претендовали на сына бывшего полузащитника сборной Румынии Георге Хаджи Яниса. Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых. На «Динамо» презентовали фильм о ЯшинеПеред дерби «Спартак» – «Динамо» на новой арене бело-голубых был представлен новый художественный фильм о легендарном динамовском вратаре Льве Яшине. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. 76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний». Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.