Игроки MLS могут начать забастовку

Игроки Главной лиги соккера (MLS) готовы устроить забастовку в феврале 2020 года. В январе истекает срок коллективного соглашения между профсоюзом и владельцами клубов. Футболисты намерены улучшить условия труда. В ином случае они перестанут тренироваться.
Как сообщает The Atlanta Journal-Constitution, футболисты хотят чаще летать чартерами и получать больше премиальных.
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