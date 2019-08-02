Игроки MLS могут начать забастовку В MLS еще такого не было.

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Игроки Главной лиги соккера (MLS) готовы устроить забастовку в феврале 2020 года. В январе истекает срок коллективного соглашения между профсоюзом и владельцами клубов. Футболисты намерены улучшить условия труда. В ином случае они перестанут тренироваться.

Как сообщает The Atlanta Journal-Constitution, футболисты хотят чаще летать чартерами и получать больше премиальных.