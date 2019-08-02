Донни ван де Бек: «Реал» действительно интересуется мной - Советский спорт
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02 августа 2019 19:15ФутболГичунцев Артур

Донни ван де Бек: «Реал» действительно интересуется мной

Ранее сообщалось, что голландец является альтернативой Полю Погба.

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил слухи о возможном трансфере в мадридский «Реал».

В минувшем сезоне 22-летний футболист стал чемпионом, обладателем Кубка страны и полуфиналистом Лиги чемпионов.

«Да, «Реал» действительно интересуется мной, но я не могу вдаваться в подробности. Сейчас меня интересует только одно – матч против «Витесса», – цитирует голландца Squawka.

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