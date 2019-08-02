Станислав Ильюченко: У меня было много предложений из России год-полтора назад Футболист не захотел на родину, а выбрал экзотику.

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Нападающий южнокорейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко признался, что мог оказаться в клубе российской премьер-лиги. Футболист родился на территории России, но большую часть жизни провел в Германии — на родине своего прадеда.

– У меня было много предложений из России год-полтора назад. Думал, идти-не идти, но в конце концов остался в «Дуйсбурге». Подписал контракт еще на два года. Этим летом он закончился, и у меня было еще одно предложение из России. Из премьер-лиги. решил, что для меня и карьеры лучше продолжить в Азии. Для меня это шанс. Увижу что-то новое – и в футболе, и в жизни. Кстати, помимо России были другие интересные варианты Из Латвии, Польши, Бельгии, Кипра, но в итоге вот Корея, – приводит слова Ильюченко Eurosport.

В 2017 году россиянин стал победителем третьей бундеслиги.