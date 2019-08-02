Крыховяк назван лучшим игроком «Локомотива» в июле

Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего футболиста команды в июле.
Почти половина голосов отдана Гжегожу Крыховяку (49,1 %). Он опередил Алексея Миранчука, у которого 41,1 %. Дмитрий Баринов стал третьим с результатом 5,2 %.
Опрос проходил на сайте железнодорожников. Всего в голосовании приняли участие 16 867 человек.
Напомним, что в июле «Локомотив» завоевал Суперкубок России.
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