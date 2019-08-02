Крыховяк назван лучшим игроком «Локомотива» в июле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 августа 2019 23:03ФутболКоноплев Александр

Крыховяк назван лучшим игроком «Локомотива» в июле

Алексей Миранчук проиграл в упорной борьбе.

Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего футболиста команды в июле.

Почти половина голосов отдана Гжегожу Крыховяку (49,1 %). Он опередил Алексея Миранчука, у которого 41,1 %. Дмитрий Баринов стал третьим с результатом 5,2 %.

Опрос проходил на сайте железнодорожников. Всего в голосовании приняли участие 16 867 человек.

Напомним, что в июле «Локомотив» завоевал Суперкубок России.

10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
01/08 10:00Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту».
01/08 13:30Футбол
Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре ШюррлеСегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака».
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
02/08 20:45Футбол
Томас Цорн: «Спартак» еще не закончил комплектованиеГенеральный директор «Спартака» рассказал о комплектовании команды и новичках.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
02/08 07:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
02/08 12:15Футбол
Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Джорданом Ларссоном – сыном известного в прошлом нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона. Ранее красно-белые претендовали на сына бывшего полузащитника сборной Румынии Георге Хаджи Яниса. Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
02/08 21:30Футбол
Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак»Сегодня на «Открытие Арене» в Тушине прошла презентация новичков «Спартака». На вопросы журналистов ответили Джордан Ларссон, Резиуан Мирзов и Эзикиель Понсе.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
01/08 13:00Хоккей
Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.
01/08 22:00Футбол
Владимир Бут: Не удивлюсь, если Шюррле сразу сделает за «Спартак» хет-трикПобедитель Лиги чемпионов-1996 в составе «Боруссии» оценил перспективы в «Спартаке» арендованного у дортмундского клуба Андре Шюррле.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
Новости
23:44 Футбол СМИ: «Ахмат» арендует Мелкадзе
23:30 Источник: ЦСКА интересуется Пушкашем
23:14 Футбол «Валенсия» проиграла «Брайтону». Черышев забил
23:03 Футбол Крыховяк назван лучшим игроком «Локомотива» в июле
22:45 Футбол Станислав Ильюченко: У меня было много предложений из России год-полтора назад
22:32 Футбол Кварацхелия и Гранат пропустили тренировку «Рубина»
22:26 Футбол Джордан Ларссон: New Myaso
22:18 Баскетбол Сборная России обыграла Иорданию в рамках подготовки к чемпионату мира
21:57 Футбол Алексей Сафонов: Малком в «Зените»? Деньги считать футболисты умеют
21:24 Волейбол Россиянки обыграли Мексику в олимпийском отборе
21:03 Футбол Болельщики «АЗ Алкмара» посвятили баннер Риксену
20:48 Хоккей «Йокерит» победил «Нефтехимик» благодаря голу на последней минуте
20:41 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в серии буллитов
20:28 Футбол Тил отправился в Москву
20:13 Гандбол Россиянки обыграли Черногорию на юношеском ЧЕ
20:05 Футбол Агент объяснил, почему сорвался трансфер Ананидзе в «Витесс»
19:57 Футбол Адвокат: Скорее всего, Кокорину и Мамаеву откажут в УДО
19:32 Футбол Петр Авен: Половина совета директоров «Спартака» должны быть независимыми
19:25 Футбол Гендиректор «Спартака» анонсировал новые покупки
19:15 Футбол Донни ван де Бек: «Реал» действительно интересуется мной
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика