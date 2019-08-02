«Валенсия» проиграла «Брайтону». Черышев забил - Советский спорт
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02 августа 2019 23:14ФутболКоноплев Александр

«Валенсия» проиграла «Брайтону». Черышев забил

Россиянин не играл в весны.

«Брайтон» обыграл «Валенсию» в товарищеском матче – 2:1.

В составе победителей отличились Гленн Мюррей (39-я минута, пенальти) и Шейн Даффи (87). Единственный мяч в составе испанцев провел россиянин Денис Черышев (28).

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