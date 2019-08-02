СМИ: «Ахмат» арендует Мелкадзе

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе попал в сферу интересов «Ахмата». По данным «Чемпионата», грозненцы арендуют хавбека до конца сезона-2019/20. В договоре будет прописана опция выкупа.
Контракт Мелкадзе со «Спартаком» действует до лета 2022 года. Он зарабатывает три миллиона рублей в месяц.
Ранее в «Ахмат» перешел экс-капитан красно-белых Денис Глушаков.
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