СМИ: «Ахмат» арендует Мелкадзе - Советский спорт
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02 августа 2019 23:44ФутболКоноплев Александр

СМИ: «Ахмат» арендует Мелкадзе

Мелкадзе провел 41 матч в премьер-лиге и ни разу не забил.

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе попал в сферу интересов «Ахмата». По данным «Чемпионата», грозненцы арендуют хавбека до конца сезона-2019/20. В договоре будет прописана опция выкупа.

Контракт Мелкадзе со «Спартаком» действует до лета 2022 года. Он зарабатывает три миллиона рублей в месяц.

Ранее в «Ахмат» перешел экс-капитан красно-белых Денис Глушаков.

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