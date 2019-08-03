Месси отстранен от матчей за сборную Аргентины на три месяца Форвард наказан за критику в адрес КОНМЕБОЛ.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца и оштрафовала на 50 тысяч долларов, сообщает AS.

32-летний игрок наказан за критику в адрес организации после матча за третье место Кубка Америки с Чили (2:1), в котором он был удален и в знак протеста не вышел на награждение. После игры Месси заявил, что организация погрязла в коррупции, а победа Бразилии на домашнем турнире была предопределена.

Таким образом, Месси не сыграет за сборную в сентябре и октябре. Однако в эти международные окна у Аргентины запланированы только товарищеские матчи: с Чили (5 сентября) и Мексикой (10 сентября), а также с Германией (9 октября).

Добавим, что из-за удаления в игре с Чили Месси также не сможет принять участие в первом матче отборочного турнира чемпионата мира, который в Южной Америке стартует в марте.