«Спартак» и «Динамо» сыграют в четвертом туре премьер-лиги

«Спартак» и «Динамо» сыграют друг с другом в четвертом туре премьер-лиги.
После трех туров у обеих команд по четыре очка. «Спартак» стартовал с домашней победы над «Сочи» (1:0), после чего в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) и потерпел поражение от «Тамбова» (0:2). «Динамо» в самом первом матче чемпионата поделило очки с «Арсеналом» (1:1) в Туле, а дальше на своем поле проиграло «Рубину» (0:1) и победило «Урал» (2:0).
В прошлом сезоне «Спартак» набрал шесть очков в дерби: 25 августа красно-белые победили на «Открытие Арене» (2:1), а 10 марта – на «Арене Химки» (1:0). В предыдущий раз «Динамо» побеждало «Спартак» в гостях (1:0) в заключительном туре сезона-2017/2018.
Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).
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