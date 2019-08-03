Бубнов поставил на победу «Динамо» в дерби со «Спартаком» Московское дерби пройдет на «Открытие Арене».

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Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч четвертого тура премьер-лиги «Спартак» – «Динамо».

«Что из себя представляет сегодняшний «Спартак», совершенно непонятно, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Вон, даже «Тамбову» на выезде уступили абсолютно заслуженно. «Динамо» смотрится более стабильно, поэтому и шансов у него больше. Прогноз – 0:1».

Напомним, после трех туров у обеих команд по четыре очка. В прошлом сезоне красно-белые дважды победили в дерби с бело-голубыми. В предыдущий раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» в гостях (1:0) в заключительном матче сезона-2017/2018.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).