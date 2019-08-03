Полузащитник Боян Кркич близок к переходу в «Монреаль Импэкт», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
28-летний испанец прибыл в Болонью, где находится офис владельца «Монреаля» Джоуи Сапуто, которому также принадлежит одноименный итальянский клуб. По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали перед оформлением сделки.
Прошлый сезон Кркич провел в «Сток Сити» и в 21 матче чемпионшипа забил один гол. Ранее воспитанник «Барселоны» также выступал за «Рому», «Милан», «Аякс», «Майнц» и «Алавес».
В нынешнем сезоне MLS «Монреаль» занимает шестое место в восточной конференции.
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