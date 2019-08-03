Виталий Фридзон: Старый конь борозды не испортит - Советский спорт
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03 августа 2019 08:44ФутболЛипкин Антон

Виталий Фридзон: Старый конь борозды не испортит

Россия победила Иорданию в первом матче международного турнира в Москве.

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон после победы над Иорданией (111:71) в первом матче международного турнира в Москве оценил свою игру.

«Я нахожусь в форме, почувствовал игру, – приводи «Р-Спорт» слова 33-летнего защитника. – Ребята это увидели и начали играть на меня. Я благодарен им. Старый конь, как говорится, борозды не испортит, еще есть порох в пороховницах!»

Напомним, Фридзон стал самым результативным игроком в матче в составе российской команды, набрав 22 очка. Теперь 4 августа Россия сыграет с Ираном.

Сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.

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