Александр Бубнов: У «Зенита» все шансы оставить «Краснодар» с пустыми руками «Зенит» и «Краснодар» сыграют в четвертом туре в премьер-лиге.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит победит «Краснодар» в матче четвертого тура премьер-лиги.

«Зениту» важно оформить максимально надежный очковый запас, чтобы решать все проблемы с чемпионством не на финише, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – При родных трибунах у петербуржцев есть все шансы оставить с пустыми руками одного из главных конкурентов. Прогноз – 1:0».

Напомним, после трех туров «Зенит» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице. У «Краснодара» на три очка меньше. В прошлом сезоне действующие чемпионы России дважды обыграли «быков» (2:1 дома и 3:2 в гостях).

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа на «Газпром Арене». Начало – 21:30 (мск).