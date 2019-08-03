Александр Бубнов: У «Зенита» все шансы оставить «Краснодар» с пустыми руками

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит победит «Краснодар» в матче четвертого тура премьер-лиги.
«Зениту» важно оформить максимально надежный очковый запас, чтобы решать все проблемы с чемпионством не на финише, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – При родных трибунах у петербуржцев есть все шансы оставить с пустыми руками одного из главных конкурентов. Прогноз – 1:0».
Напомним, после трех туров «Зенит» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице. У «Краснодара» на три очка меньше. В прошлом сезоне действующие чемпионы России дважды обыграли «быков» (2:1 дома и 3:2 в гостях).
Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа на «Газпром Арене». Начало – 21:30 (мск).
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