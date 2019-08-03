«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», «Урал» примет «Ростов»

Четвертый тур премьер-лиги откроется матчем «Урал» – «Ростов» в Екатеринбурге.
После трех туров «Ростов» набрал семь очков и занимает второе место, у «Урала» на одно очко меньше и пятая позиция. Отметим, что команда Валерия Карпина, забившая семь голов в трех матчах, является самой результативной в чемпионате. При этом в двух домашних матчах сезона на счету «Урала» шесть голов. В прошлом сезоне команды сыграли в Екатеринбурге вничью (1:1).
Матч «Урал» – «Ростов» пройдет 3 августа на «Екатеринбург Арене». Начало – 14:00 (мск).
Во втором матче тура «Крылья Советов» примут «Локомотив» в Самаре.
После трех туров у хозяев три очка, у вице-чемпионов страны – четыре. Напомним, на этой неделе форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев был признан лучшим игроком премьер-лиги в июле. Также он победил в номинации лучший гол месяца. В прошлом сезоне «Локомотив» победил в Самаре с минимальным счетом.
Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет 3 августа на «Самара Арене». Начало – 16:30 (мск).
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