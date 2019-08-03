Александр Бубнов: В матче «Урал» – «Ростов» будет обоюдоострая игра с голами

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч четвертого тура премьер-лиги «Урал» – «Ростов».
«Урал» дома всегда играет достаточно уверенно с соперником из любой части таблицы, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – В свою очередь «Ростов» сейчас тоже прибавил, так что фаворита выделить непросто. Думаю, будет обоюдоострая игра с голами, и победителя команды не выявят. Прогноз – 1:1».
Напомним, после трех туров у «Ростова» семь очков, у «Урала» – на одно очко меньше. В прошлом сезоне команды завершили матч в Екатеринбурге вничью (1:1).
Матч «Урал» – «Ростов» пройдет 3 августа на «Екатеринбург Арене». Начало – 14:00 (мск).
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