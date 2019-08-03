Александр Бубнов: «Локомотив» – однозначный фаворит матча с «Крыльями Советов» - Советский спорт
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03 августа 2019 10:05ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Локомотив» – однозначный фаворит матча с «Крыльями Советов»

Вице-чемпион России сыграет в четвертом туре в Самаре.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч четвертого тура премьер-лиги «Крылья Советов» – «Локомотив».

«Однозначным фаворитом пары стоит признать «Локомотив», пусть в прошлом туре он и уступил ЦСКА, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Крылья Советов» хоть и играют дома, столь же мощным составом, что и москвичи, не располагают. Прогноз – 1:2».

Напомним, «Локомотив» набрал в первых трех турах четыре очка, у «Крыльев» на одно очко меньше. В прошлом сезоне вице-чемпионы России победили в Самаре с минимальным счетом.

Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет 3 августа на «Самара Арене». Начало – 16:30 (мск).

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