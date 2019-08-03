Роман Зобнин: В матче с «Тамбовом» был провал, мы не имеем права проигрывать такой команде

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед матчем четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» высказался о поражении в предыдущей игре с «Тамбовом» (0:2) на «Мордовия Арене» в Саранске.
«Это был провал, – приводит слова 25-летнего вице-капитана красно-белых официальный сайт клуба. – Мы уступили команде, которой не имеем права проигрывать. Выводы сделаны, а сам матч нужно поскорее забыть. Тяжелый момент для нас, для болельщиков, для всего «Спартака».
Напомним, после трех туров у «Спартака» четыре очка, и команда занимает десятое место в турнирной таблице.
Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).
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