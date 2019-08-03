Роман Зобнин: «Спартак» строится заново – болельщики не должны отворачиваться от команды

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед матчем четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» рассказал, как относится к недовольству болельщиков выступлением команды на старте сезона.
«Критика бывает разная: где-то по делу, где-то – нет, – приводит слова 25-летнего вице-капитана «Спартака» официальный сайт клуба. – Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период».
Напомним, в первых трех турах «Спартак» набрал четыре очка. Команда стартовала в чемпионате с победы над «Сочи» (1:0), после чего сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) и потерпела поражение от «Тамбова» (0:2).
На этой неделе «Спартак» продал полузащитника Фернандо в «Бейцзин Гоань» (Китай) и форварда Луиса Адриано в «Палмейрас» (Бразилия). При этом клуб подписал контракты с полузащитником Андре Шюррле («Боруссия», Дортмунд) и форвардом Джорданом Ларссоном («Норчепинг»).
Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).
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