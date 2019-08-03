Роман Зобнин: Матч с «Динамо» – ключевой: это дерби, играем дома и после провала в Саранске

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед матчем четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» объяснил важность предстоящей игры.
«Во многом это ключевой матч, – сказал 25-летний вице-капитан «Спартака» в интервью клубной пресс-службе. – Дерби – раз. Играем дома – два. И после провала в Саранске – три. Сейчас очень важно изменить ситуацию!
Они («Динамо») серьезно укрепились по сравнению с прошлым сезоном. Пришли качественные футболисты, и команда, считаю, стала сильнее».
Напомним, на старте чемпионата «Спартак» набрал четыре очка: после победы над «Сочи» (1:0) ничьи с «Ростовом» (2:2) и поражения от «Тамбова» (0:2) в Саранске. У бело-голубых также в трех матчах по одной победе, ничье и поражению.
Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).
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