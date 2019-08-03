Роман Зобнин: Я и пока не был вице-капитаном мог «напихать»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, что изменилось после того, как главный тренер команды Олег Кононов назначил его вице-капитаном команды.
«Добавилось ответственности, – сказал 25-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Да и все, пожалуй. Что касается моего отношения к футболу, к ребятам – все осталось по-прежнему. Продолжаю тренироваться и работать над собой.
Я и пока не был вице-капитаном, тоже мог кому-то «напихать», подсказать тактические моменты. Статус здесь значения не имеет».
Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В 88 матчах за команду на его счету три гола и шесть результативных передач.
В субботу в четвертом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Динамо», за которое Зобнин играл с 2013 по 2016 годы. Матч пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).
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