«ПСЖ» и «Ренн» сыграют в Суперкубке Франции - Советский спорт
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03 августа 2019 11:35ФутболЛипкин Антон

«ПСЖ» и «Ренн» сыграют в Суперкубке Франции

Матч пройдет в Китае.

«Пари Сен-Жермен» и «Ренн» проведут в Шэньчжэне матч за Суперкубок Франции.

В прошлом сезоне «ПСЖ» во второй раз подряд стал победителем лиги 1, а «Ренн» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Франции, обыграв в финале «ПСЖ» (2:2, по пенальти – 6:5).

Отметим, что парижане становились обладателями Суперкубка страны в шести предыдущих сезонах, тогда как «Ренн» только в третий раз сыграет в этом турнире. В 1965 году красно-черные проиграли «Нанту» (2:3), а 1971 году сыграли вничью с «Марселем» (2:2), после чего обе команды были признаны обладателями трофея.

Добавим, что в прошлом сезоне «ПСЖ» дважды победил «Ренн» в чемпионате (3:1 в гостях и 4:1 дома).

Матч «ПСЖ» – «Ренн» пройдет на стадионе Университета Шэньчжэня. Начало игры – 14:30 (мск).

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