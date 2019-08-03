«ПСЖ» и «Ренн» сыграют в Суперкубке Франции Матч пройдет в Китае.

«Пари Сен-Жермен» и «Ренн» проведут в Шэньчжэне матч за Суперкубок Франции.

В прошлом сезоне «ПСЖ» во второй раз подряд стал победителем лиги 1, а «Ренн» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Франции, обыграв в финале «ПСЖ» (2:2, по пенальти – 6:5).

Отметим, что парижане становились обладателями Суперкубка страны в шести предыдущих сезонах, тогда как «Ренн» только в третий раз сыграет в этом турнире. В 1965 году красно-черные проиграли «Нанту» (2:3), а 1971 году сыграли вничью с «Марселем» (2:2), после чего обе команды были признаны обладателями трофея.

Добавим, что в прошлом сезоне «ПСЖ» дважды победил «Ренн» в чемпионате (3:1 в гостях и 4:1 дома).

Матч «ПСЖ» – «Ренн» пройдет на стадионе Университета Шэньчжэня. Начало игры – 14:30 (мск).