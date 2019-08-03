Роман Зобнин: Когда Мирзов играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы Новичок красно-белых дебютировал за команду в матче с «Тамбовом».

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новичке команды Резиуане Мирзове.

«Мне всегда нравился стиль его игры, – приводит слова 25-летнего вице-капитана красно-белых официальный сайт клуба. – По крайней мере, когда он играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы».

Напомним, Мирзов стал игроком «Спартака» 18 июля. В прошлом сезоне он выступал за «Арсенал» и в 29 матчах за команду забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

В прошлую субботу 26-летний полузащитник дебютировал в «Спартаке», выйдя на замену в матче с «Тамбовом» (0:2) в Саранске.

3 августа в четвертом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет в дерби с «Динамо» на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).