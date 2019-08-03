Роман Зобнин: Бакаев взял десятый номер, так что уверенность у него точно есть

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о своем партнере Зелимхане Бакаеве, который провел прошлый сезон в аренде в «Арсенале».
«Видно, что он прибавил, смело берет игру на себя, – сказал 25-летний Зобнин в интервью клубной пресс-службе. – Его позиция подразумевает необходимость раздавать голевые передачи или забивать самому. Зелимхан взял десятый номер. Так что уверенность у него точно есть. Главное, чтобы это была не самоуверенность».
Напомним, 23-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». В 29 матчах за «Арсенал» в прошлом сезоне на его счету восемь голов и три результативные передачи.
После возвращения в «Спартак» полузащитник, выступающий на правом фланге атаки, взял себе десятый номер. В нынешнем сезоне он выходил в стартовом составе во всех трех матчах команды и в игре с «Ростовом» (2:2) заработал пенальти.
В субботу «Спартак» сыграет с «Динамо» в четвертом туре премьер-лиги. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).
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