«Урал» – «Ростов». Стартовые составы

Главные тренеры «Урала» и «Ростова» Дмитрий Парфенов и Валерий Карпин определились с составами на матч команд в четвертом туре премьер-лиги.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер (к), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Ильин, Поляков, Насыров, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Юсупов, Бавин, Магомадов, Погребняк.
Состав #ФКУрал на матч #УралРостов pic.twitter.com/uWnmWKoTuU— ФК Урал (@FCURAL) August 3, 2019
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон (к), Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Фролкин, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Логашов, Саплинов, Долгов.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) August 3, 2019
Наш состав на матч против «Урала» pic.twitter.com/AdXQbo5RCz
Напомним, матч «Урал» – «Ростов» пройдет 3 августа на «Екатеринбург Арене». Начало игры – 14:00 (мск).