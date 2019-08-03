«Урал» – «Ростов». Стартовые составы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 августа 2019 12:59ФутболЛипкин Антон

«Урал» – «Ростов». Стартовые составы

Начало матча на «Екатеринбург Арене» – 14:00 (мск).

Главные тренеры «Урала» и «Ростова» Дмитрий Парфенов и Валерий Карпин определились с составами на матч команд в четвертом туре премьер-лиги.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер (к), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Ильин, Поляков, Насыров, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Юсупов, Бавин, Магомадов, Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон (к), Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Фролкин, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Логашов, Саплинов, Долгов.

Напомним, матч «Урал» – «Ростов» пройдет 3 августа на «Екатеринбург Арене». Начало игры – 14:00 (мск).

30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
03/08 07:57Футбол
Дебют Шюррле и дюжина Дзюбы. Все интриги 4-го тура«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
02/08 21:00Футбол
Андре Шюррле: Самое большое впечатление на меня произвела статуя гладиатораНемецкий новичок «Спартака» рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
01/08 22:00Футбол
Владимир Бут: Не удивлюсь, если Шюррле сразу сделает за «Спартак» хет-трикПобедитель Лиги чемпионов-1996 в составе «Боруссии» оценил перспективы в «Спартаке» арендованного у дортмундского клуба Андре Шюррле.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
03/08 12:54Футбол
Славолюб Муслин: С приходом Малкома «Зенит» можно объявлять чемпиономОжиданиями от центрального матча 4-го тура поделился 66-летний сербский специалист, под началом которого «Краснодар» в 2011 году впервые сыграл против «Зенита».
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
01/08 15:00Футбол
Семья, футбол и Самедов. Отар Кушанашвили об уходе герояНаш ироничный обозреватель, провожая Самедова с футбольного поля, находит честные и искренние слова.
02/08 07:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
02/08 12:00Хоккей
Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в ПекинСамый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее.
01/08 13:00Хоккей
Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
02/08 21:30Футбол
Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак»Сегодня на «Открытие Арене» в Тушине прошла презентация новичков «Спартака». На вопросы журналистов ответили Джордан Ларссон, Резиуан Мирзов и Эзикиель Понсе.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
Новости
13:10 ММА Джексон является главным кандидатом на бой с Емельяненко
12:59 Футбол «Урал» – «Ростов». Стартовые составы
12:51 Футбол «Витесс» Слуцкого сыграет с «Аяксом» Промеса
12:36 Футбол Роман Зобнин: Бакаев взял десятый номер, так что уверенность у него точно есть
12:29 Футбол «Спартак» заплатит за Тила 18 миллионов евро, игрок в субботу летит в Москву
12:17 Футбол Роман Зобнин: Когда Мирзов играл против «Спартака», у нас всегда возникали проблемы
12:11 Футбол «СКА-Хабаровск» одержал третью сухую победу подряд, обыграв «Балтику»
12:02 Футбол «Спартак-2» одержал волевую победу над «Лучом» во Владивостоке
11:54 Футбол «Эвертон» согласовал с «Ювентусом» трансфер Кина
11:44 Футбол Роман Зобнин: Буду стараться строить новый «Спартак» с Джикией, Кутеповым, Селиховым и другими
11:35 Футбол «ПСЖ» и «Ренн» сыграют в Суперкубке Франции
11:18 Футбол Роман Зобнин: Я и пока не был вице-капитаном мог «напихать»
11:05 Футбол «Наполи» выкупит Лосано у ПСВ
10:52 Футбол Роман Зобнин: Матч с «Динамо» – ключевой: это дерби, играем дома и после провала в Саранске
10:45 Футбол «Боруссия» и «Бавария» разыграют Суперкубок Германии
10:34 Футбол Роман Зобнин: «Спартак» строится заново – болельщики не должны отворачиваться от команды
10:22 Футбол «Реал» включился в борьбу за Бруну Фернандеша
10:12 Футбол Роман Зобнин: В матче с «Тамбовом» был провал, мы не имеем права проигрывать такой команде
10:05 Футбол Александр Бубнов: «Локомотив» – однозначный фаворит матча с «Крыльями Советов»
10:00 Футбол Лодыгин стал игроком «Газиантепа» (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика