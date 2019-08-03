Роман Зобнин: Надеюсь, Шюррле подарит «Спартаку» много голевых атак - Советский спорт
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03 августа 2019 13:47ФутболЛипкин Антон

Роман Зобнин: Надеюсь, Шюррле подарит «Спартаку» много голевых атак

«Спартак» арендовал чемпиона мира.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал переход в команду чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле.

«Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет, – сказал 25-летний Зобнин в интервью клубной пресс-службе. – Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран.

Конечно, Шюррле – качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» много голевых атак».

Напомним, «Спартак» объявил о переходе немецкого полузащитника в среду. Нынешний сезон Шюррле проведет в команде на правах аренды, после чего у красно-белых будет возможность выкупить игрока у «Боруссии» (Дортмунд). В прошлом сезоне левый вингер выступал также в аренде за «Фулхэм» и забил шесть голов в 24 матчах премьер-лиги.

Ранее воспитанник «Майнца» также выступал за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

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