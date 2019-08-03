«Зенит» заявил Малкома на сезон - Советский спорт
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03 августа 2019 14:00ФутболЛипкин Антон

«Зенит» заявил Малкома на сезон

Бразилец может сыграть с «Краснодаром».

Полузащитник «Зенита» Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги.

22-летний бразилец заявлен под восьмым номером и, таким образом, сможет дебютировать в матче четвертого тура с «Краснодаром».

Напомним, в пятницу «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с бывшим игроком «Барселоны». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 40 миллионов евро и за счет бонусов может вырасти еще на пять миллионов. «Зенит» будет осуществлять выплаты в течение пяти лет.

В свой единственный сезон в «Барселоне» Малком провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа на «Газпром Арене». Начало – 21:30 (мск).

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