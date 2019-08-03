«Наполи» нацелился на нападающего «РБ Лейпцига» Вернера

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Radio Marte, клуб из Неаполя готов заплатить за переход 23-летнего центрального нападающего 70 миллионов евро.
Напомним, что Вернер перешел в «Лейпциг» в июле 2016 года из «Штутгарта» за 14 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 114 встреч, записав на свой счет 61 забитый мяч и 27 голевых передач.
Действующий контракт форварда с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2020 года, а стоимость перехода оценивается в 65 миллионов евро.
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