Защитник «Сиэтл Саундерс» дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил - Советский спорт
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03 августа 2019 14:31Футбол

Защитник «Сиэтл Саундерс» дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

В пятницу руководство MLS дисквалифицировало защитника «Сиэтл Саундерс» Романа Торреса за употребление препаратов, улучшающих спортивные результаты.

Как сообщает официальный сайт лиги, 33-летний капитан сборной Панамы был отстранен на 10 матчей, а также оштрафован на 20 процентов годового оклада.

Добавим, что свой первый матч после дисквалификации Торрес проведет 29 сентября против «Сан-Хосе Эртквейкс».

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