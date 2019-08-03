Защитник «Сиэтл Саундерс» дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Как сообщает официальный сайт лиги, 33-летний капитан сборной Панамы был отстранен на 10 матчей, а также оштрафован на 20 процентов годового оклада.
Добавим, что свой первый матч после дисквалификации Торрес проведет 29 сентября против «Сан-Хосе Эртквейкс».
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