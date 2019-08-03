Виктор Булатов: «Спартак-2» последние три матча играет ровно, в сезон «вкатились» Вторая команда «Спартака» победила во Владивостоке.

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Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал победу над «Лучом» (4:2) на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

«Учитывая кадровый дефицит полузащитников, а также тяжелый перелет, поле и жару, решили сыграть в три центральных защитника, – приводит слова Булатова официальный сайт ФНЛ. – Первые 30 минут у нас не получились: в таком составе не играли, плюс адаптация.

Но как только пропустили, сразу прибавили и после перерыва переиграли «Луч». Ребята проявили характер. Молодцы. В последние три матча мы играем ровно. Уже «вкатились» в сезон».

Напомним, «Спартак-2» одержал волевую победу над «Лучом». После пропущенного гола в конце первого тайма счет в матче сравнял защитник Павел Маслов. После перерыва Дмитрий Маркитесов и Сильванус Нимели обеспечили красно-белым преимущество в два мяча, а в конце матча Александр Руденко забил четвертый гол.

«Спартак-2» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В седьмом туре 10 августа команда сыграет с «Авангардом» в Курске.