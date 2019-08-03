Гол Сигурдарсона спас «Ростов» от поражения в матче с «Уралом» - Советский спорт
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03 августа 2019 15:54Футбол

Гол Сигурдарсона спас «Ростов» от поражения в матче с «Уралом»

Футболисты «Урала» сыграли вничью с «Ростовом» в домашнем матче 4-го тура российской премьер-лиги.

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81). У гостей отличились Эльдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (85).

Добавим, что после этой игры «Ростов», набрав восемь очков, продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал», имея в активе 7 очков, поднялся на третье место.

В следующем туре «Урал» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов».

Чемпионат России
4-й тур

«Урал» – «Ростов» - 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Панюков (14), 1:1 – Шомуродов (67), 2:1 – Ильин (81), 2:2 – Сигурдарсон (85).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Меркулов, Емельянов, Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 33), Фидлер, Димитров (Егорычев, 82), Панюков (Ильин, 72).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Чистяков, Ионов (Сигурдарсон, 61), Попов, Еременко, Норманн, Байрамян (Саплинов, 72), Шомуродов.

Предупреждения: Ароян (20), Норманн (44), Емельянов (52), Шомуродов (60), Бавин (88).

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