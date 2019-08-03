«Крылья Советов» — «Локомотив». Стартовые составы команд - Советский спорт
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03 августа 2019 16:00Футбол

«Крылья Советов» — «Локомотив». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 4-го тура российской премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Мияйлович, Канунников, Соболев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Антон, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев.

Добавим, что встреча состоится сегодня на «Самара Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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