«Крылья Советов» — «Локомотив». Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Мияйлович, Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Антон, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев.
Добавим, что встреча состоится сегодня на «Самара Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.