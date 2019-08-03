Валерий Карпин: Работы в обороне непочатый край Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает закономерным ничейный результат гостевого матча с «Уралом» (2:2) в рамках 4-го тура российской премьер-лиги.

- Оба гола забиты из одной позиции. Действовали по ситуации, или знали, что у «Урала» есть проблемы в этой зоне?

- Проблемы не только у «Урала» там, но, как видели, и у нас. Многие голы забиваются из центральной зоны, это один из вариантов атаки. Это тренировалось, наигрывалось. Работы в обороне непочатый край.

- Счет соответствует содержанию? Удовлетворены ли вы результатом?

- Нет, не удовлетворен. Мы много атаковали, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча «Урал» стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут – счет закономерен.

- После перерыва игра изменилась. Что сказали в перерыве?

- Не сказал бы, что изменилась. В первом тайме игра была похожа, просто мы не забили, - приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Добавим, что после этой игры «Ростов», набрав восемь очков, продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов».