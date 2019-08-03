Хорен Байрамян: Увозим из Екатеринбурга одно очко и двигаемся дальше

- Атак было много. Но если бы в конце не было момента у Сигурдссона, то было бы нормально, что сыграли 2:2. Получается, все закономерно, увозим отсюда одно очко и двигаемся дальше, - приводит слова Байрамян пресс-служба клуба.
Добавим, что после этой игры «Ростов», набрав восемь очков, продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов».
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