Хорен Байрамян: Увозим из Екатеринбурга одно очко и двигаемся дальше Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал закономерным результат матча с «Уралом» (2:2) в рамках 4-го тура российской премьер-лиги.

- Атак было много. Но если бы в конце не было момента у Сигурдссона, то было бы нормально, что сыграли 2:2. Получается, все закономерно, увозим отсюда одно очко и двигаемся дальше, - приводит слова Байрамян пресс-служба клуба.

Добавим, что после этой игры «Ростов», набрав восемь очков, продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов».