Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч против «Динамо» - Советский спорт
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03 августа 2019 17:55Футбол

Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч против «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 4-го тура российской премьер-лиги, которая состоится сегодня, 3 августа, в Москве.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Мирзов, Бакаев, Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулёв, Черных, Теттех, Кардозу, Нжи.

Добавим, что встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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