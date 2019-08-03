Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч против «Динамо»

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Мирзов, Бакаев, Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулёв, Черных, Теттех, Кардозу, Нжи.
Добавим, что встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
🔴⚪ Стартовый состав красно-белых на дерби!#СпартакДинамо pic.twitter.com/RX2qeGMJSa— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 3, 2019
⚪🔵 Состав на #СпартакДинамо— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 3, 2019
Обсуждаем в комментариях 😉 #ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #РПЛ pic.twitter.com/PaeJGNPjkV