«Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» У Соболева четвертый гол в сезоне.

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В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» – 1:2.

Счет на 15-й минуте открыл форвард гостей Федор Смолов. На 88-й минуте отличился нападающий хозяев Александр Соболев, для которого этот гол стал четвертым в текущем чемпионате.

Окончательный результат на четвертой минуте компенсированного времени установил Гжегож Крыховяк.

«Локомотив» с семью очками занимает пятое место. В следующем туре железнодорожники сыграют дома с «Уралом».

У «Крыльев» по-прежнему три балла и 13-е место. 12 августа им предстоит гостевой матч с «Ростовом».

РПЛ

Четвертый тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Смолов, 15 (0:1); Соболев, 88 (1:1); Крыховяк, 90+4 (1:2).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 74), Кабутов, Мияйлович (Радоньич, 79), Канунников, Соболев.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука (Мурило, 85), Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Предупреждения: Анюков, 21; Чернов, 58; Карпов, 72; Гацкан, 84; Радоньич, 86 – Жемалетдинов, 13; Баринов, 17.