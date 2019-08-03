«Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов»

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» – 1:2.
Счет на 15-й минуте открыл форвард гостей Федор Смолов. На 88-й минуте отличился нападающий хозяев Александр Соболев, для которого этот гол стал четвертым в текущем чемпионате.
Окончательный результат на четвертой минуте компенсированного времени установил Гжегож Крыховяк.
«Локомотив» с семью очками занимает пятое место. В следующем туре железнодорожники сыграют дома с «Уралом».
У «Крыльев» по-прежнему три балла и 13-е место. 12 августа им предстоит гостевой матч с «Ростовом».
РПЛ
Четвертый тур
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Смолов, 15 (0:1); Соболев, 88 (1:1); Крыховяк, 90+4 (1:2).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 74), Кабутов, Мияйлович (Радоньич, 79), Канунников, Соболев.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука (Мурило, 85), Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Предупреждения: Анюков, 21; Чернов, 58; Карпов, 72; Гацкан, 84; Радоньич, 86 – Жемалетдинов, 13; Баринов, 17.